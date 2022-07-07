Юбилейный - в ММТП в 100-й раз пришёл «Севморпуть»

Сегодня к причалу №15 АО «Мурманский морской торговый порт» пришвартовался атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот». Как сообщили в диспетчерской службе порта, это юбилейный - сотый судозаход уникального судна в ММТП.

«Севморпуть» - особое судно. Работа с ним предполагает соблюдение дополнительных требований. Технические возможности Мурманского морского торгового порта и квалификация специалистов позволяют выполнять стоящие задачи оперативно и на высоком уровне», - отмечал ранее главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249278%2Falbum-149919532_00%2Frev