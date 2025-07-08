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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 08:45

Юбилейный Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» пройдёт на новых площадках

В Мурманске Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» в 2025 году состоится в августе, будет масштабирован и отметит свой первый юбилей. Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова рассказала вчера на оперативном совещании, что организаторы запланировали не только новые техники и форматы, но и новые локации.

«Мы ждём в Мурманске 13 приглашенных команд-художников. Впервые будут отремонтированы 13 ранее созданных муралов, расположенных в Росте, в планах также создать два проекта дополненной реальности и сформировать 14 точек притяжения для мастеров и гостей события», – сообщила она.

Среди мастеров заявлены авторы, уже создававшие работы для столицы Заполярья, и новые имена, которые приедут на Север впервые. 13 команд художников из восьми регионов России (от Москвы до Кемерово) будут работать в центральной части Мурманска – планируется создание муралов, мозаик, барельефов и арт-объектов. Новой локацией станет морской вокзал, где любители «Портового движа» уже могли оценить медиа-куб, который будет холстом во время проведения фестиваля. На него выведут работы пяти участников специальной медиалаборатории.

«Площадка уже является новой точкой притяжения для жителей города и гостей региона. Каждые выходные она наполнена музыкой и тематическими мероприятиями. Так, в субботу проходит дискотека под открытым небом, а в воскресенье – мастер классы по танцам, спортивные события и иные активности. В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов с участием горожан под руководством художников с применением новых техник нанесения графики на специальные модульные конструкции. Появляется также для нас новый блок: медиа-контент с разработкой авторского видео для куба», – пояснила Элина Парамонова.

«РОСТ» пробует разные форматы, и на улице Воровского в этом году работы появятся на асфальте.

«Эта локация стала победителем Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для реализации проектов по благоустройству благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Поэтому изменения начнутся уже этим летом», – сообщила министр.

Жителей и гостей столицы Арктики в этом году ждут три экскурсионных маршрута. Первый проходит по району Роста, где отчётливо видно, как мурманская идентичность может проявляться в уличном искусстве, второй охватывает самый длинный дом России, расположенный на Кольском проспекте, а локации третьего маршрута расположены в центре города.

Фестиваль «РОСТ» реализуется в рамках плана развития региона «На Севере – жить!». Он состоится в августе, но предварительная программа с мастер-классами и экскурсиями начнется в июле. Офис, где можно получить всю необходимую информацию о событии, как всегда, расположился на базе Контейнер-холла. Кроме этого, актуальные новости буду опубликованы на сайте и в социальной сети «ВКонтакте». Организатором выступает АНО «Центр городского развития Мурманской области» при поддержке правительства Мурманской области и благотворительного фонда Андрея Мельниченко.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, во время четырёх предыдущих фестивалей мастера оформили фасады более 56 жилых домов и технических построек.

 

 

Фото (Игорь АГЕЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/549923/#&gid=1&pid=1

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