Юбилейный фестиваль «Табуретка» объединит 12 муниципалитетов Кольского ЗаполярьяВодители Заполярья могут воспользоваться новым удобным сервисом
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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.26 08:00

Юбилейный фестиваль «Табуретка» объединит 12 муниципалитетов Кольского Заполярья

1 августа в Мончегорске состоится десятый фестиваль искусств «Табуретка». Девиз 2026 года – «Север – точка опоры». На мероприятии соберутся представители креативных индустрий Колы, ЗАТО г. Североморск, Кандалакши, Полярных Зорь и других городов региона. Программы отражают уникальность разных уголков Кольского полуострова.

Жителей и гостей города металлургов ждут выступления творческих коллективов, битва шеф-поваров, перформансы, конкурс домашних театров, кинопоказы, а также концерт с участием российского хип-хоп-исполнителя Антохи МС.

«Север – регион особенный. Чтобы жить в этом суровом климате, люди должны сотрудничать, поддерживать и помогать друг другу. Наш фестиваль собирает творческих людей и гостей полуострова, дает им возможность продемонстрировать мастерство, поделиться находками, обсудить идеи и освоить новые занятия. С каждым годом число участников и посетителей только растет: впервые в нем примут участие 12 муниципалитетов. Накануне долгой зимы «Табуретка» заряжает людей энергией и творчеством, дает возможность почувствовать плечо соседа, ощутить единство и дружество, что очень важно для Севера и для всей нашей страны», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в съёмках фильма под руководством московского режиссёра Екатерины Головни. Рабочее название фильма – «Мой Север».

«Фильм будет исследовать понятие «северяне»: почему для людей, давно уехавших с Севера, «северность» остаётся важной частью их идентичности. Мы хотим собрать десятки человеческих историй и через них показать, что Север – это не только место на карте, но и внутреннее состояние, которое остаётся с человеком на всю жизнь», – рассказала руководитель фестиваля «Табуретка» и продюсер фильма Марина Смирнова.

До 5 июля артисты, творческие союзы, а также мастера, которые хотят присоединиться к ярмарке, могут отправить заявку на участие в фестивале по ссылке: docs.google.com/forms/d/e/...

 

 

Фото (архив фестиваля «Табуретка»): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288722%2F883cb5b6ba8281f4fe

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