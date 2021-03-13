Юбилейный год для Дворца культуры «Судоремонтник»

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев вчера поздравил сотрудников Дворца культуры «Судоремонтник» (жилой район Росляково) с юбилеем. В этом году учреждению исполнилось 40 лет.

Дворец культуры — важная составляющая социокультурной сферы не только Росляково, но и города Мурманска в целом. Это общедоступный центр духовного развития и активного отдыха населения.

— 40 лет — это возраст зрелости, когда уже есть чем гордиться, но и много планов на будущее. В этом учреждении каждый житель Росляково может найти занятие по интересам. Творческий коллектив дворца вкладывает душу в развитие культуры этого микрорайона, и это заслуживает искреннего уважения, — сказал Андрей Сысоев. — Уверен, в этих стенах ещё долгие годы мурманчане будут реализовывать свои таланты и еще не раз нас удивят достижениями.

В настоящее время в стенах Дворца культуры «Судоремонтник» работают 26 творческих коллективов, клубных формирований и любительских объединений, в которых занимаются 643 человека. Среди коллективов Дворца есть даже цирковой, также такие объединения, как клубы «Школа доброты», «Природа и молодежь» и отряд скаутов им. Архангела Михаила. Шесть из 13 ансамблей учреждения имеют звания «народный» и «образцовый».

Сейчас трудно себе представить любой праздник или торжественное событие без выступлений городских творческих коллективов, ежегодно сотрудники ДК «Судоремонтник» проводят более 240 мероприятий.

Сегодня, 13 марта, с 12 до 16 часов на площади ДК «Судоремонтник» при участии артистов Дворца состоится народное гулянье «Широкая Масленица».