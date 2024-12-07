Юбилейный год Мурманской областной Думы близится к завершению

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, череда мероприятий, посвященных 30-летию регионального парламента, проходила весь 2024 год. В стенах областной Думы состоялись выставки, дни открытых дверей, тематические встречи со школьниками и студентами, творческие, познавательные конкурсы и многое другое. Завершающим мероприятием стало торжественное заседание депутатов, которое прошло с участием почётных гостей.

Открыл заседание председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. С поздравлениями в адрес законодателей выступили – первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Андрей Калинин, сенатор Российской Федерации Татьяна Сахарова, депутат Госдумы РФ Татьяна Кусайко, представители областного суда, прокуратуры Мурманской области, Управления министерства юстиции РФ.

– По историческим меркам, тридцатилетие – возраст совсем юный. Тем более значимо и весомо выглядит путь становления и взросления областной Думы, те итоги, с которыми мы встречаем этот юбилей, – отметил Сергей Дубовой, открывая заседание. – За 30 лет сделано немало для того, чтобы законодательный процесс стал эффективным и понятным. Принято более трёх тысяч законов! При этом, считаю важным, что интересы жителей области всегда стояли перед депутатами на первом месте.

– Слова благодарности нашим юбилярам за конструктивное слаженное взаимодействие по самым сложным вопросам. Сейчас перед нами стоят непростые задачи, принимать нужно очень непростые решения, но это происходит в очень профессиональном достойном обсуждении. Взаимодействие областного правительства с Думой, на мой взгляд, отличное. Мы всегда находим совместные решения, стараемся слышать и слушать друг друга, – подчеркнула Оксана Демченко.

Первое заседание законодательного органа государственной власти Мурманской области состоялось 19 декабря 1994 года. Для депутатов первого созыва первоочередными задачами стали преодоление негативных последствий приватизации и рыночных реформ для населения и экономики области, восстановление работы представительных органов местного самоуправления. Дума первого созыва приняла 97 законов, которые легли в основу современного регионального законодательства. Ключевым законом стал Устав Мурманской области, принятый в 1997 году.

Действующий седьмой созыв областной Думы принял эстафету от своих предшественников. Депутаты продолжают активно развивать межрегиональные и межпарламентские связи, взаимодействуют с федеральными органами государственной власти по решению актуальных вопросов, занимаются совершенствованием структуры органов местного самоуправления, укреплением общественных инициатив, развитием гражданско-патриотического воспитания молодёжи.

За всю 30-летнюю историю региональным парламентом проведено более 360 заседаний, на которых принято свыше 3060 законов. Депутатами всех созывов проделана глобальная работа по созданию правовой базы для социально-экономического развития региона, а также по повышению качества жизни северян. Постоянный диалог депутатов с избирателями позволяет оперативно решать задачи, стоящие перед Мурманской областью.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31402/