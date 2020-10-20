Юбилейный литературный фестиваль «Капитан Грэй» стал рекордным по количеству поданных заявок

В Мурманской области завершился X Литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй». Мероприятие стало частью всероссийского литературного форума «Осиянное слово». Несмотря на карантинные ограничения, фестиваль перешёл в онлайн-формат и успешно состоялся, при этом побив сразу несколько собственных рекордов.

В этом году «Капитан Грэй» впервые в истории проведения вышел на международный уровень. Фестиваль значительно расширил географию, приняв заявки от участников из десятка регионов страны от Мурманска до Воронежа и от Калининграда до Омска. Число заявок тоже стало рекордным за историю фестиваля и достигло 33.

Подавляющее большинство лауреатов и призеров «Капитана Грэя» - жителя Кольского края. Лауреатами были признаны мурманчане Дарья Беляева и Мария Плоскинная, а также Ирина Соляная из Воронежской области и Ирина Четвергова из Омска. Среди призеров, также получивших главный приз – рекомендацию на финал всероссийского форума «Осиянное слово» – мурманские прозаики Владимир Белошеев, Юлия Боднарюк, Эмили Исмаилова, Марина Нуриджанова, Оксана Собинина, а также поэты Андрей Кулюкин (Североморск), Алеся Тропина (Умба) и заочная гостья из Киева Тамара Зуенко.

Фестиваль собрал масштабный экспертный совет, в который вошли столичные мастера литературы: поэт, автор-исполнитель и организатор форума «Осиянное слово» Алексей Витаков, экс-заместитель главного редактора журнала «Юность» Игорь Михайлов, кинопродюсер и литературный критик Станислав Селиванов, экс-продюсер и гитарист группы «Манго-Манго» Владимир Поляков, талантливые поэты и писатели из Москвы и Санкт-Петербурга, а также члены Союза писателей из Мурманской области Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Владимир Трусов и бард Игорь Панасенко (Апатиты). Эксперты стали участниками свыше десятка онлайн встреч, лекций и даже виртуальный концертов, а также главной составляющей фестиваля – профессиональных творческих семинаров.

В этом году фестиваль-форум «Капитан Грэй» проводился апатитским АНО «Содействия развитию в сфере культурно-досуговой деятельности «Пульс» при поддержке регионального отделения Союза писателей России и Мурманской областной научной библиотеки, партнёром мероприятия выступил Мурманский арктический государственный университет. Организация фестиваля стала возможной благодаря победе АНО в конкурсе грантов Министерства культуры Мурманской области.

По итогам фестиваля будет издан альманах с произведениями экспертов и призеров, а по приглашению одного из экспертов, Игоря Михайлова, они будут опубликованы и во всероссийском литературно-художественном интернет-журнале «Вторник».