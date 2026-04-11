Юг и Север объединяются: Новороссийск и Мурманск укрепляют культурное партнёрство

Новороссийск и Мурманск — два города-героя, города-порты, связанные славной историей и морскими традициями, открывают новую страницу сотрудничества. 9 апреля в Новороссийске состоялась встреча начальника Управления культуры Сергея Шептия и мурманчанина — директора Дворца культуры «Судоремонтник» Андрея Кулыбко.

Участники встречи выразили готовность к активной совместной работе и наметили первые шаги по воплощению задуманных инициатив: речь шла об обмене опытом, запуске совместных творческих проектов, выставках и фестивалях, гастролях коллективов.

Как отмечает администрация города Мурманска, ожидается, что сотрудничество оживит культурную жизнь юга и севера, а жители и гости городов смогут познакомиться с самобытными традициями обоих регионов.

