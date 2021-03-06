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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.21 13:00

Юкигассен снова в Мурманске

Двадцать одна команда в эти выходные участвует в традиционном чемпионате города Мурманска по снежным боям. Команды разделены на две лиги – Первую и Высшую. В Первую приглашены команды, которые только начинают играть в юкигассен, а в Высшую – коллективы, имеющие игровой опыт и победы на различных турнирах.

– Юкигассен является одним из самых любимых видов спорта в областном центре, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой, – В движение любителей снежных боев вовлечены более 500 человек и эта цифра постоянно увеличивается. В наших планах организовать в следующем году большой турнир с привлечением иностранных команд и судей самого высокого класса. Чемпионат 2022 года станет юбилейным, 15-м по счёту.

Игры юкигассен в Мурманске начинают свою историю с 2006 года, после того как делегация мурманской молодежи побывала в норвежском городе Вардё, где познакомилась с правилами и порядком проведения соревнований. B 2013 году «Объединением молодёжных центров и клубов» с организацией «International Alience of sport Yukigassen», Хокайдо, Япония заключено лицензионное соглашение на проведение игр юкигассен на территории Российской Федерации.

Мурманские команды принимают активное участие в международных соревнованиях в Норвегии и Финляндии. Так, например, в 2016 и 2017 годах команда «Team Murmansk» стала победителем Чемпионата Северных стран по юкигассен. В 2018 и 2019 годах мурманская команда «UNO» - стала победителем Чемпионата Европы по юкигассен в финском городе Кемиярви, а также кроме золотых медалей ребята завоевали кубок «Fair play» за честную и красивую игру.

Мурманские игры в снежки по правилам юкигассен привлекают внимание не только жителей города и области, но и вызывают неподдельный интерес у гостей города и представителей СМИ, в том числе федеральных и международных. Так, например, сюжеты о мурманских играх в снежки по правилам юкигассен в 2019-2020 годах вышли в эфир на федеральных каналах – «МатчТВ» и «МИР». В 2020 году турнир был отменен по соображениям эпидемиологической безопасности.

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