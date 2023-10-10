Юлия Кулица из Мурманской области стала победителем федерального конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ»

Об этом стало известно во время подведения итогов всероссийского конкурса, который состоялся в Рязани.

«От души поздравляю Юлию Анатольевну, благодарю за ответственную и эффективную работу. От результатов деятельности наших специалистов МФЦ зависит успешное решение социальных задач, стоящих перед Мурманской областью», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Юлия Кулица одержала победу в конкурсе, с успехом пройдя региональный отбор, а также психологическое и профессиональное тестирования, собеседование с конкурсной комиссией.

«В МФЦ специалист работает с 2018 года – на сегодняшний день оказывает помощь заявителям в отделении Октябрьского округа Мурманска. Юлия Кулица – универсальный специалист. Она может найти подход не только к любому заявителю, но и к коллеге. Участвует в проекте «Одно окно» для многодетных семей и имеет опыт наставничества над специалистами-стажерами», – рассказала руководитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области Ольга Ярыченко.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, Всероссийский форум многофункциональных центров госуслуг стартовал в Рязани 5 октября. В течение двух дней специалисты из разных субъектов России делились опытом и обсуждали роль МФЦ в формировании клиентоцентричной повестки регионов.

В состав делегации от Мурманской области вошли заместитель министра цифрового развития региона Вера Орлова, руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко, а также сотрудники отделения МФЦ по Октябрьскому округу Мурманска.

Напомним, сейчас продолжается отбор регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Его второй этап, включающий в себя творческую составляющую, состоится 23 октября.

Фото: https://gov-murman.ru