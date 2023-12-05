Юлия Полиэктова: о завершении ремонтных работ на дорогах Мурманской области

Уже в ноябре Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщило о фактическом завершении дорожно-строительного сезона в нашем регионе. В этом году в Мурманской области велись масштабные работы по улучшению транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В нормативное состояние приводились как региональные трассы и мостовые сооружения, так и городские магистрали. По дорожному проекту работы выполнялись на 38 объектах, 34 из которых вводятся в эксплуатацию в текущем году.

«Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе обновлено более 91 км дорог. В Мурманске протяженность отремонтированных дорог составила 14,3 километра, а общий объём обновленного дорожного полотна на региональных дорогах - 77,42 км» - доложила на ноябрьском оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

А сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подробно рассказывает о завершении ремонта заполярных дорог, всё ли успели сделать, сильно ли мешала погода работам, что запланировано на следующий год.