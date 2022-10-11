Юлия Полиэктова: в рамках второго этапа программы обновления подвижного состава в регион поставлено 135 транспортных средств

Об обновлении подвижного состава, который занимается регулярными пассажирскими перевозками, на оперативном совещании 10 октября правительства Мурманской области доложила министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

«В настоящее время региональный Минтранс проводит конкурсный отбор среди перевозчиков на право получения субсидии на приобретение 6 троллейбусов и 3 автобусов. Транспортные средства должны поступить на территорию Мурманской области до конца 2022 года и после проведения регистрационных действий выйти на маршруты. Затраты областного бюджета составят 110 млн рублей», – прокомментировала во время доклада профильный министр.

Приобретение дополнительной техники стало возможным благодаря подписанным соглашениям между транспортными предприятиями Мурманской области и Республики Беларусь во время рабочей поездки главы региона в Минск.

Реализация программы обновления подвижного состава транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам, начата в 2021 году.

В рамках первого этапа в 2021 году приобретено 34 единицы пассажирского транспорта: 11 троллейбусов (в том числе 1 с автономных ходом до 20 км – первый за полярным кругом) и 23 автобуса на общую сумму 501,75 млн рублей. Субсидия предоставлялась в режиме софинансирования: затраты средств областного бюджета составили 199,95 млн рублей, затраты перевозчиков – 301,8 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в результате реализации первого этапа полностью обновлен парк подвижного состава в ЗАТО г. Североморск (100%) и частично в Мурманске.

В 2022 году реализован второй этап программы обновления общественного транспорта. Затраты областного бюджета составили 1,474 млрд рублей. Обеспечение затрат перевозчиков за счет средств областного бюджета на обновление парка подвижного состава составляло до 100%. Общая сумма затрат на обновление составила 1,507 млрд рублей (внебюджетные средства – 33 млн рублей). Так, в рамках второго этапа на территорию Мурманской области поставлено и работают на маршрутах регулярных перевозок 135 транспортных средств – 6 троллейбусов и 129 автобусов.

Фото: https://gov-murman.ru