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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.22 15:30

Юлия Ушакова из Мурманской области вошла в число победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония награждения победителей XIX  всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках мероприятия были названы имена 81 автора лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. В их числе жительница Мурманской области Юлия Ушакова, которая завоевала серебряную медаль конкурса.

В 2022 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится уже в 19 раз. В объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Год культурного наследия народов России, именно данная тематика стала основной для конкурса.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона: «В нынешнем сезоне в финал всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» вышли 585 авторов лучших проектов из 75 регионов России, Казахстана и Донецкой народной республики. В их числе – 288 финалистов в возрасте от 18 лет. Победители конкурса получили призы от профильных партнеров – гранты на реализацию своих проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях, возможность пройти программы дополнительного образования, получить информационную поддержку на федеральном уровне, образовательные гранты и другие ценные призы. Победителем этого года стал 81 автор проектов из 44 регионов России и ДНР. Вне зависимости от объявленных сегодня результатов, каждый конкурсант достоин признания, для каждого открываются новые возможности. Используйте их и превратите свою жизнь в настоящую историю успеха, как это делают участники проектов платформы «Россия – страна возможностей» и выпускники конкурса «Моя страна – моя Россия».

Юлия Ушакова, специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения, заняла II место в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», представив проект инклюзивной театральной студии «Зазеркалье». В студии занимаются как дети с ограниченными возможностями здоровья, так и здоровые дети, выступающие в качестве волонтёров проекта. Здесь дети с нарушениями здоровья знакомятся с театральным искусством, в небольших группах под руководством опытных специалистов работают над речью, приобретают навыки ролевой игры, учатся выполнять сюжетные задания, владеть руками и телом. Итогами такой творческой работы становятся постановки мини-спектаклей и показ их широкой аудитории, участие в фестивалях и конкурсах на различных уровнях. В качестве приза за победу Юлия получила денежную премию от партнера конкурса – Госкорпорации «Роскосмос».

«В прошлом году я уже становилась победительницей конкурса «Моя страна – моя Россия». Благодаря поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» сегодня мы развиваем свой проект. Вторая победа – не только большая радость, но и ответственность. Уверены, что мы сможем оправдать ожидания организаторов и экспертов конкурса!» – поделилась Юлия.

К финалистам и победителям номинации обратился Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков: «Номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» предполагает создание проектов, направленных на повышение качества жизни и улучшение социально-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Для развития Дальнего Востока были рассмотрены проекты, нацеленные на поддержку молодежи в регионе, профессиональную ориентацию школьников, развитие программы «Дальневосточный гектар», разработку транспортных подсистем, использующих новые технические и технологические решения, популяризацию профессий и специальностей, востребованных ключевыми отраслями экономики ДФО. Также в рамках конкурса были представлены проекты по созданию условий для улучшения качества жизни и комфортной среды в Арктической зоне РФ, развитию образования и научно-технического сотрудничества в АЗ РФ, обеспечению Арктики квалифицированными кадрами, сохранение и поддержку культурных ценностей народов. В заочном этапе конкурса в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» приняли участие 690 человек, трое из которых стали победителями, и ещё один проект удостоен специального приза. Я поздравляю ребят с победой! Вы предложили яркие, запоминающиеся, и, что самое важное, значимые проекты для улучшения жизни людей на Дальнем Востоке и Арктике. Уверен, это станет прекрасным стартом на вашем большом профессиональном пути!»

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

 

 Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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