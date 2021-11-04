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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.21 18:00

Юмор помогает работать

Чувство юмора особенно важно для менеджеров по продажам и барменов, тогда как юристы и экономисты намного реже признают значимость этого качества для успеха в профессии. Осознание роли хорошей шутки в деловом общении приходит с возрастом и ростом дохода. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 представителей различных профессий из всех округов страны.

В том, что чувство юмора обязательно для успешной работы по их специальности, убеждены почти 2 из 3 россиян (65%). «Иногда очень важно вовремя пошутить и снять напряжение», — объясняют они свою позицию. Напротив, каждый четвертый (26%) считает: чтобы достичь вершин в его профессии, чувство юмора не критично. По их мнению, для успеха главное качественно выполнять свои обязанности и достигать высоких результатов, а не шутить.

Чем больше доход респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора в карьере: обязательность этого качества для успеха в профессии признают 75% россиян с доходом от 80 тысяч рублей и только 60% опрошенных с доходом до 50 тысяч. Старшее поколение чаще, чем молодёжь, отдаёт должное умению пошутить и посмеяться: о его необходимости говорят 69% среди респондентов старше 45 лет и только 56% среди тех, кому ещё нет 24.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп о том, что чувство юмора важно для успеха в их деле, чаще других сообщали представители специальностей, для которых очень важна коммуникабельность: менеджеры по продажам, бармены (по 80%), воспитатели (78%), медсестры (77%), HR-менеджеры и учителя (по 76%). Реже других о значимости этого качества говорили юристы (49%), экономисты (50%), бухгалтеры (52%), системные администраторы (53%) и офис-менеджеры (55%).

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Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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Евгений
24.10.21 01:09
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