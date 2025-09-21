Юнармейцев Мурманской области наградили памятными медалями к 80-летию Великой Победы

В Мурманске в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялась торжественная церемония награждения юнармейцев Кольского Заполярья памятными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В мероприятии приняли участие министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и участник программы «Герои Севера», ветеран специальной военной операции Егор Шубин.

114 представителей юнармейского движения были отмечены наградами за активное участие в патриотических мероприятиях юбилейного года Великой Победы и за достойное прохождение в парадных расчетах по главной площади Мурманска 9 мая. Среди награжденных – ребята из Печенгского и Кольского округов, Александровска, Североморска, Оленегорска, Кандалакши, Апатитов и Кировска. Вручение медалей юнармейцам из других муниципалитетов продолжится до конца года.

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова в своём поздравлении подчеркнула значимость вклада наставников и педагогов в воспитание подрастающего поколения настоящих патриотов своей Родины.

«Сегодня мы чествуем лучших из лучших, и вместе с тем выражаем огромные слова благодарности наставникам, педагогам, родителям – всем тем, кто каждый день вкладывает в ребят силы, знания и душу. За вами стоят тысячи детей и родителей, которые доверяют самое ценное. Для нас важно растить достойное поколение, которое будет гордиться своей страной, знать ее историю и уважать подвиг наших героев. Уверена, что эта памятная медаль станет для вас не просто символом юбилейного года Победы, а знаком признания вашей энергии, вашей активности, вашего участия. Пусть это событие навсегда останется в вашей памяти и будет напоминанием о том, что каждый из вас – часть великой истории России», - сказала глава ведомства.

«Не все из вас свяжут свою жизнь с армией, но всем пригодятся навыки, полученные в «Юнармии» – дисциплина, ответственность, умение работать в команде. Эти качества помогут вам в учебе, в будущей профессии, в жизни. Для меня большая честь быть рядом с вами сегодня. Вы – пример для своих сверстников, и уверен, что впереди у вас много новых побед. Горжусь тем, что могу вручить вам эти награды и поздравляю каждого с этим важным событием», – отметил участник программы «Герои Севера» Егор Шубин.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, региональное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» объединяет более 5,7 тысячи школьников и 240 педагогов-наставников. В регионе действуют 83 юнармейских отряда, открыто 38 профильных классов и 26 комнат «Юнармии». Работают три специализированных центра подготовки – «Дома Юнармии» в Апатитах, Александровске и Оленегорске-2. Ежегодно реализуется комплексная программа из более чем 50 мероприятий – от спорта и туризма до исследовательской и военно-патриотической работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553723/#&gid=1&pid=12