Юнармейцы и ученики школ из Норильска и Дудинки прошли на корабле Северного флота от Диксона до Дудинки

Четырнадцать юнармейцев и учеников школ из Норильска и Дудинки прошли на борту большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» от порта Диксон до порта Дудинка.

В период перехода по реке Енисей, североморцы рассказали детям об устройстве корабля, а также ознакомили их с различными военно-морскими специальностями. Ребята побывали в штурманской, ракетно-артиллерийской и электромеханической боевых частях, а также в медицинском блоке и вертолётном ангаре.

На вертолётной площадке корабля военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота показали юным патриотам приёмы рукопашного боя.

Как сообщает пресс-служба СФ, североморцы рассказали детям о дальних походах кораблей Северного флота, а также посвятили их в моряки-противолодочники.

Также с ребятами на борту корабля проведен урок мужества, после которого они написали письма с добрыми пожеланиями участникам специальной военной операции. Письма будут в скором времени отправлены на передовую.

Юные патриоты проявили неподдельный интерес к профессии военного моряка и выразили экипажу большого противолодочного корабля «Североморск» искренние слова благодарности.

Фото: https://mil.ru/news/838304ee-ee09-434e-977b-a1977edf59ec