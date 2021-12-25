Юнармейцы из Красноярского края посетили военно-морские базы Северного флота

Юнармейцы из Красноярского края, которые являются победителями военно-спортивных игр «Арктика-2021», посетили военно-морскую базу Северного флота в Мурманской области. Всего уникальной поездки удостоили 11 школьников 9-11-х классов.

Во время поездки ребята посетили Мурманск, Полярный и Североморск. Для них были организованы экскурсии на большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Североморск», дизельную подводную лодку «Калуга», а также в музей подводной лодки К-21, музей боевой славы Краснознаменной Кольской флотилии. Кроме того, юнармейцы посетили военно-морскую базу в городе Полярном, где ознакомились с условиями быта и особенностями службы на флоте. Ещё одной точкой, которую посетили школьники, стал мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», расположенный в городе Мурманск.

С юнармейцами встретился командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Эдуард Михайлов. Он пообщался с юными патриотами, дал им напутствие на будущее и вручил памятные подарки.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, участники всероссийского движения из Красноярского края при посещении Заполярья не оставили без внимания вопрос взаимодействия с товарищами из Мурманской области. Школьники посетили Дом Юнармии в городе Полярный, где пообщались с мурманскими юнармейцами, а затем обменялись открытками с пожеланиями в преддверии наступающего Нового года.

Завершилась поездка посещением столицы России. Ребята прогулялись по Красной площади и Александровскому саду, после чего стали свидетелями смены Почётного караула у памятника «Неизвестному Солдату».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12400407@egNews