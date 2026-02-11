Юнармейцы из Видяево посетили Музей боевой славы Российского Союза ветеранов Афганистана Мурманска

В преддверии 37-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана такую поездку в областной центр для ребят – активистов школьного музея организовал глава регионального парламента Сергей Дубовой.

— В прошлом году школьный историко-краеведческий музей «Память» ЗАТО Видяево, организованный в средней общеобразовательной школе №1, занял третье место в номинации «Лучший сельский музей» всероссийского конкурса музеев «Знать, чтобы помнить», – отметил спикер. – Это награда – высокая оценка результата работы над созданием музейной экспозиции учащихся, их родителей и педагогов, которые внесли свой вклад в сохранение исторической памяти.

В Музее боевой славы юнармейцы ознакомились с уникальными экспонатами – образцами оружия, документами и личными вещами бойцов. Особое место здесь занимает Стена памяти с портретами северян, погибших в локальных конфликтах.

По мнению школьников, музей отличает возможность узнать о событиях тех лет из первых уст. За чашкой чая в «живом» общении с воинами-интернационалистами ребята задали волнующие их вопросы и с интересом выслушали личные истории ветеранов-афганцев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33824/