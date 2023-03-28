Юнармейцы Мурманской области дали старт акции «Верни герою имя» на острове Партизанский

26 марта юнармейское движение запустило всероссийскую военно-патриотическую акцию, приуроченную к 78-й годовщине Великой Победы – «Верни герою имя». В Мурманской области её открыли 18 юнармейцев из Апатитов и Кировска – воспитанники военно-патриотических клубов «Лидер» и «Кречет 51» – вместе со своими наставниками: Алмазом Биктимеровым, Григорием Ходосом, Олегом Омировым и председателем общественной организации «Долг.Честь.Отечество» Александром Кремневым.



Участники акции возложили к мемориалу цветы, почтили память героев минутой молчания и вновь повторили клятву никогда не забывать подвиг героев.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, акция «Верни Герою имя» продлится до 9 мая 2023 года, в завершение будет организовано несение вахты почётного караула на Посту №1 у Вечного огня.







Фото: https://gov-murman.ru