Юнармейцы Мурманской области открыли Аллею памяти и славы, посвящённую героям-землякам

В Мурманской области появилась памятно-мемориальная аллея, посвященная героям-землякам. Девять стендов вдоль тротуара, ведущего к Дому Юнармии по улице Строителей в Апатитах, установили в рамках социально-значимого проекта Всероссийского военно-патриотического общественного движения и АНО «Дрозд-Хибины».

В оглавлении аллеи стоит памятный знак, по краям которого расположены два пограничных столба с гербами СССР и России, как символ того, что граница государства, соседствующего со стороны Мурманской области с двумя странами, находится под охраной.

Как рассказал начальник регионального штаба Мурманской области Алмаз Биктимеров, изначально Аллея памяти и славы задумывалась, как проект, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Но пообщавшись с юнармейцами и их родителями, стало очевидно, что необходимо расширять экспозицию и обязательно упомянуть современных героев – участников локальных войн и конфликтов, не пожалевших жизни во имя Отечества.

«Юнармейцы активно подключились к созданию уличной выставки. Они приносили фотографии своих родных и близких для оформления экспозиции. Большая часть портретов на стендах – это наши земляки, которыми мы по праву гордимся. Например, Герой Российской Федерации ефрейтор Игорь Чиликанов. Это не просто аллея – это связь поколений. А еще яркий пример доблести и отваги для молодежи», - пояснил Биктимеров.

На создание выставки «под ключ» понадобилось больше года. На церемонии открытия Аллеи памяти и славы присутствовали ветераны, военнослужащие и жители города. Юнармейцы с гордостью презентовали проект. Руслана Демичева на протяжении всего мероприятия стояла рядом с фотографиями своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны.

«Да, на одной из этих стел, мои бабушка и дедушка. Когда объявили о создании памятной аллеи, я сразу же побежала домой, поговорила с родителями, и мы отобрали фотокарточки. Но когда я увидела результат проекта, то испытала чувство гордости: гордости за своих прародителей, гордости за советский народ, выстоявший в борьбе с таким жестоким врагом», - добавила она.

Место для аллеи выбрано не случайно. Дорога, вдоль которой расположились стенды, ведет не только в Дом Юнармии, но и другие социально-значимые объекты по соседству. Портреты героев-земляков, чьи имена навсегда останутся в истории, смогут изучить жители города, проходящие тут.

В перспективе Аллею памяти и славы планируют расширять. Здесь появится экспозиция, посвященная юным защитникам Отечества. А в самое ближайшее время в этом месте начнут проводить уроки мужества и торжественные приемы в ряды юнармейского братства.

«Лучшего способа ознакомиться со страницами истории Отечества и представить нельзя. Такие галереи как ожившие страницы книг. Не менее впечатляющая экспозиция «Кто и как нас защищает», благодаря поддержке военнослужащих, была открыта накануне в Доме Юнармии в г. Полярный. На выставке представлены образцы военного обмундирования и вооружения. Всегда легче запоминать важные даты, когда перед глазами экспонаты, представляющие разные эпохи времени», - подчеркнул лидер Юнармии, Олимпийский чемпион Никита Нагорный.

А ранее в г. Полярный торжественно открыли Дом Юнармии, в котором разместился штаб движения всего городского округа Александровск, куда кроме Полярного входит еще два населенных пункта - Гаджиево и Снежногорск. Под тематические пространства и образовательные площадки перепрофилировали Центр дополнительного образования площадью 720 квадратных метров. Каждый из мальчишек и девчонок сможет найти здесь занятие по душе. Тут есть научно-практическая лаборатория «Агрокуб», деловая игра «Что такое Дом Юнармии?», мини-технопарк «Квантолаб», «Турист-краевед», и «Научно-техническое творчество». Большинство занятий и мастер-классов будут проводить военнослужащие Подводных сил Северного флота, которые шефствуют над ребятами.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодёжи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.