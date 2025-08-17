Юнармейцы Североморска продолжают оказывать помощь нашим участникам специальной военной операции

Деятельность североморских юнармейцев в рамках движения «Армии добра» и их акции «Помогай сердцем» продолжается и во время школьных каникул.

Ещё одна партия бутилированной воды передана в госпиталь нашим защитникам в рамках акции «Помогай сердцем».

Напомним, при поддержке администрации ЗАТО г. Североморск и лично главы муниципалитета Владимира Евменькова молодёжь активно сотрудничает с предприятиями флотской столицы, оказывая помощь при сборе, упаковке, погрузке, транспортировке гуманитарной помощи раненным бойцам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Военно-морском клиническом госпитале СФ.

15 августа совместно с АО «Североморский молочный завод» холдинга «Тулома» юнармейцы передали в госпиталь ещё 300 бутылок питьевой воды.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18489-yunarmeycy-prodolzhayut-okazyvat-pomosh-nashim-uchastnikam-specialnoy-voennoy-operacii/