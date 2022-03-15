Юнармейцы североморской гимназии написали письма российским военнослужащим – участникам специальной военной операции

В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории военных гарнизонов Северного флота, проходят акции в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Вчера к акции «Письмо солдату» присоединились юнармейцы гимназии №1 города Североморска — главной базы Северного флота. Мальчики и девочки написали свои пожелания нашим бойцам, очередной раз освобождающим Европу от «коричневой чумы».

В своих письмах юные североморцы благодарят российских военнослужащих за стойкость, мужество и благородство, желают им победы над врагом и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. Также юнармейцы пишут, что тоже мечтают стать военными и защищать Родину от врагов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, свои письма ребята сопровождают рисунками, главными элементами которых являются латинские буквы «V» и «Z», ставшие символами специальной военной операции.

Фото: https://www.mirea.ru/news/yunarmeytsy-mouth-mirea-started-training/#gallery-2