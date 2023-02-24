Юная северянка Дарья Смирнова вошла в число победителей всероссийского конкурса «Пробуждая сердца», организованного Бессмертным полком России
Ученица Хибинской гимназии Кировска Дарья Смирнова стала победителем творческого конкурса «Пробуждая сердца», организованного общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».
Конкурс посвящён памяти Василия Ланового – народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России.
Организаторы получили более 12000 заявок со всей России и из 15 стран мира. Всего жюри выбрало 24 победителя в 8 номинациях конкурса, а также двух обладателей специальных призов.
Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, победители конкурса приглашены в Москву, для них будет организована насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия, несколько мастер-классов и поход в театр им. Евгения Вахтангова, где служил Василий Лановой.
28 февраля на концерте в Музее Победы состоится торжественная церемония награждения.
Фото и видео: https://vk.com/video-5919319_456239403