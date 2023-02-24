С 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скоростьГубернатор Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с Днём защитника Отечества и принял участие в митинге
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.02.23 17:00

Юная северянка Дарья Смирнова вошла в число победителей всероссийского конкурса «Пробуждая сердца», организованного Бессмертным полком России

Конкурс посвящён памяти Василия Ланового – народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России. Организаторы получили более 12000 заявок со всей России и из 15 стран мира. Всего жюри выбрало 24 победителя в 8 номинациях конкурса, а также двух обладателей специальных призов.

Ученица Хибинской гимназии Кировска Дарья Смирнова стала победителем творческого конкурса «Пробуждая сердца», организованного общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».

Конкурс посвящён памяти Василия Ланового – народного артиста СССР, Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России. 
Организаторы получили более 12000 заявок со всей России и из 15 стран мира. Всего жюри выбрало 24 победителя в 8 номинациях конкурса, а также двух обладателей специальных призов. 

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, победители конкурса приглашены в Москву, для них будет организована насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия, несколько мастер-классов и поход в театр им. Евгения Вахтангова, где служил Василий Лановой. 

28 февраля на концерте в Музее Победы состоится торжественная церемония награждения. 

Фото и видео: https://vk.com/video-5919319_456239403

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:25«Бородинская панорама. История одного сражения». Документальный фильм (12+)23:30«Производство боевых вертолетов МИ-24». Документальный фильм (12+)00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский малый и средний бизнес восстанавливается: рост спроса на персонал за год +35%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области выросло количество обращений о перерасчете в адрес регоператора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика