Юная северянка стала дипломантом всероссийского конкурса социальной рекламы
Воспитанница Дома детского творчества города Полярные Зори Валерия Яшева стала дипломантом Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье!».
В четырёх номинациях федерального этапа конкурса представлена 201 работа, авторами выступили 518 ребят из 54 субъектов Российской Федерации.
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, работа Валерии Яшевой стала дипломантом II степени в номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся». Северянка участвовала в возрастной группе от 8 до 12 лет. Руководитель проекта – педагог дополнительного образования Дома детского творчества г. Полярные Зори Татьяна Курбанова.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432940/#&gid=1&pid=1