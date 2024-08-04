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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.24 11:00

Юная северянка в числе лауреатов Международного фестиваля «Песенка года»

Конкурс был организован всероссийским детским центре «Орлёнок», проводился уже в 25-й раз и в этом году посвящён Году семьи в России.

Участниками масштабного музыкального события стали более ста юных певцов в возрасте от 11 до 16 лет, имеющих в копилке своих достижений Гран-при в вокальных конкурсах, соревнованиях, фестивалях на региональном, всероссийском и международном уровнях за последние два года.

Конкурсанты выступили в жанрах эстрадного, народного, хорового и академического пения, авторской и патриотической песни, танца, а оценивало их авторитетное жюри во главе с бессменным президентом фестиваля, народной артисткой России, академиком Международной академии телевидения и радио, профессором МГИК, телеведущей Ангелиной Вовк.

Лауреатом первой степени стала представитель Мурманской области участница заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации ансамбля эстрадной песни «Тоника» Ульяна Коляда. Юная северянка также занимает почётное первое место в рейтинге заочного этапа среди представителей от всех субъектов РФ.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках телеконкурса также состоялись творческие встречи и мастер-классы от известных деятелей культуры и искусства России: участников телевизионного музыкального проекта «Голос» на «Первом канале» Павла Пушкина и Мари Карнэ, музыкального критика, режиссёра и радиоведущего Михаила Куницына, артистов эстрады и кино, а также победителей «Песенки года» прошлых лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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