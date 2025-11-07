Юная северянка выступила в гала-концерте на федеральном телеканале

На телеканале «ОТР» состоялся показ гала-концерта «Джаз-Регион» с участием обучающейся Детской школы искусств №3 Мурманска Полины Кузьминой.

Талантливая вокалистка, ставшая лауреатом II степени на региональном конкурсе «Джаз-Регион» в феврале 2025 года, выступила на большой сцене вместе с членами жюри и представителями других регионов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, концерт вышел в федеральном эфире с участием талантливых вокалистов и инструменталистов, а также проекта Сергея Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз». Тысячи зрителей смогли зарядиться энергией джаза в утреннем эфире телеканала «ОТР».

Напомним, проект «Джаз-Регион» открывает новые имена в музыкальном искусстве по всей стране и предоставляет молодым артистам возможность продемонстрировать свой талант на профессиональной сцене.

