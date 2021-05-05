Юная солистка из Североморска стала финалистом V Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России»

Солистка образцового самодеятельного коллектива ансамбля солистов эстрадной песни «Все звезды» североморского Дворца культуры «Строитель» Светлана Теренина отмечена дипломом, кубком и медалью финалиста V Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России».

Отборочные туры в рамках V Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» проходили в течение года во всех уголках России. Было зарегистрировано более 20 тысяч участников. Финалистами стали 145 вокалистов, в число которых вошла и юная северянка.

Организаторами отмечена и руководитель ансамбля солистов эстрадной песни «Все звёзды» Алёна Адамсон – она награждена Почётной медалью «Педагог года 2020-2021», а также благодарностью Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» «За профессиональное воспитание и обучение молодого поколения в области культуры и искусства и верность своему делу».

Как сообщает региональное Министерство культуры, Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России» учреждена в 2012 году, является профессиональной и присуждается детям, молодёжи, а также педагогам дополнительного образования за достижения в области культуры и искусства.