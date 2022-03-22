Юная спортсменка из Мончегорска вошла в десятку сильнейших на Всероссийском финале соревнований «Серебряные коньки»

С 11 по 13 марта в Коломне состоялся финал Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций. В стартах на дистанциях 500 и 1000 метров приняли участие 150 юных конькобежцев 11-13 лет из 18 регионов России: Республики Татарстан, Красноярского, Пермского, Забайкальского, Алтайского краев, Костромской, Вологодской, Тульской, Кировской, Челябинской, Свердловской, Иркутской, Омской, Мурманской, Кемеровской областей, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы и Московской области.

Мария Валигура, уроженка Мончегорска, представляла Мурманскую область в финале соревнований. В достойной борьбе Мария вышла в десятку лучших спортсменок-конькобежек 2022 года среди обучающихся общеобразовательных учреждений, заняв в многоборье 8-е место.

Фото: ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия».