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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 11:00

Юная жительница Мончегорска попросила Андрея Чибиса возродить в области движение студенческих стройотрядов

В рамках поездки в Мончегорск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с горожанами, в ходе которой ответил на ряд насущных для людей вопросов.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что развитие и благоустройство Мончегорска – общая задача жителей и власти.

«Это, прежде всего, нормальная работа. Мы договорились с «Норникелем», что в Мончегорске появится новый экологически чистый металлургический завод, который обеспечит высокооплачиваемыми рабочими местами молодых людей. Договорились, что в городе начнется строительство нового микрорайона. Делаем всё, чтобы город преображался. Идут работы и во дворах, и на дорогах, строится набережная. Всё делается для того, чтобы у Мончегорска было будущее», – сказал губернатор.

Вопросы, которые задавали главе региона горожане, касались самых различных сфер жизни. Так, юная жительница Мончегорска попросила Андрея Чибиса возродить в области движение студенческих стройотрядов. Губернатор пообещал обсудить этот вопрос с правительством.

Спортсмен-любитель предложил законодательно запретить водителям снегоходов ездить по подготовленной лыжне. Андрей Чибис в ответ указал на то, что подобный закон не отпугнёт любителей лихой езды, а бороться с разрушителями лыжни правильнее с помощью ограждений и, конечно, пропаганды.

Руководитель клуба робототехники посетовала на сложность получения в регионе лицензии на услуги дополнительного образования. Вопрос особо взят на заметку губернатором.

Один из горожан поднял наболевшую тему отсутствия в Мончегорске бани. Баня в городе не работает уже два года, поскольку собственник закрыл заведение. Андрей Чибис заверил мончегорцев, что проблема в данный момент решается – найден заинтересованный собственник, идёт оперативный ремонт помещения, в самом скором времени баня в городе откроется.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за полчаса жители Мончегорска успели задать главе региона около десятка вопросов. Все они зафиксированы, по ним будут сформированы соответствующие поручения.

 

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