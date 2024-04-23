Юная жительница Североморска Есения Скорая стала призёром финала всероссийской олимпиады школьников

Есения Скорая, ученица гимназии №1 ЗАТО г. Североморск, вновь стала призёром федерального этапа всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Наставник Есении – учитель физкультуры Ольга Скорая.

В 2023 году педагог и ученица уже получили награды за успешное участие во всероссийской олимпиаде. На встрече с талантливыми юными северянами губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил благодарственные письма Есении и Ольге Скорой.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, по инициативе главы региона призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и их педагоги-наставники получают денежные сертификаты в размере 150 и 100 тысяч рублей за каждое призовое место.

Фото: https://gov-murman.ru