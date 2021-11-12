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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 17:00

«Юниоры – AtomSkils» изучают профессии на Кольской АЭС

8 и 9 ноября старшеклассники города Полярные Зори стали участниками профориентационного семинара в рамках проекта «Юниоры – AtomSkils». Ведущий инженер турбинного цеха Кольской АЭС Михаил Киселев рассказал об основных принципах работы энергоблока ВВР-440 и об основных профессиях, востребованных на Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, будущих выпускников интересовали вопросы: в каких вузах можно получить соответствующие специальности, предоставляет ли Кольская АЭС возможность целевых направлений и на каких условиях трудоустраиваются молодые специалисты. Не остались без внимания и непрофильные для атомной энергетики компетенции. Ведь успешно реализоваться в атомной отрасли могут профессионалы любых специальностей.

«Подобные встречи опытных специалистов со школьниками очень важны. Информация из первых рук способствует формированию у старшеклассников ответственного отношения к выбору будущей профессии, стремлению к дальнейшему развитию. Создание условий для раскрытия потенциала каждого будущего специалиста - является одной и приоритетных задач ГК «Росатом», как ответственного работодателя. Если молодые профессионалы в различных отраслях будут стремиться связать свою трудовую деятельность с атомной промышленностью, это позволит нашему государству всегда оставаться мировым лидером в области ядерной энергетики», - прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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