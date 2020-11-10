Юному северянину Денису Садову вручили медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

Школьник из Ковдора Денис Садов удостоен памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Высокую награду, которая учреждена в этом году, юному северянину вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поздравляю с заслуженной наградой и вручаю специальную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Ты совершил героический поступок и, рискуя собственной жизнью, помог пожилому человеку. Спасибо за стойкость и мужество. Мы тобой гордимся!», – обратился к Денису Садову губернатор.

В церемонии награждения и чествования восьмилетнего героя приняла участие член Совета Федерации Татьяна Кусайко. Парламентарий отметила, что в 2020 году в Совфед поступило более двухсот представлений от сенаторов из шестидесяти двух субъектов страны о награждении детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.

«Медаль «За проявленное мужество» учреждена Советом Федерации России в 2020 году и вручается впервые. Это очень почетная миссия. Среди наиболее отличившихся юных героев Севера – Денис Садов из Ковдора, скромный, но такой отважный. Несмотря на холодный климат, здесь, в Мурманской области, живут отзывчивые люди с горячими сердцами», – подчеркнула Татьяна Кусайко.

Мальчик также удостоен почетной грамоты Главного управления МЧС России по Мурманской области за активную гражданскую позицию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, этим летом школьник Денис Садов вызволил из беды пожилую северянку. Женщина, поскользнувшись, упала в канал водоотведения. Мальчик услышал крики о помощи. Самостоятельно вытащить пострадавшую он не смог, побежал к дороге и стал останавливать автомобили. Откликнувшиеся взрослые помогли достать пенсионерку из воды и вызвали «скорую помощь».

Напомним, в августе юный герой стал почетным гостем форума «Армия-2020» в Североморске. В рамках мероприятия глава региона Андрей Чибис наградил Дениса Садова Благодарственным письмом губернатора Мурманской области.