Юношеские СМИ и киностудии приглашают на «Волжские встречи-32»

Весенний фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-32» пройдёт с 30 апреля по 4 мая в Казани. На фестиваль приедет сильный состав специалистов по кино, журналистике, фотографии, социальным медиа, анимации и игротехнике.

Ожидается интересная программа, новые проекты, большая творческая командировка в Свияжск или Раифу.

По многочисленным заявкам впервые в истории фестиваля «Волжские встречи» состоится конкурс заочных работ. Требования к работам будут прописаны в положении фестиваля в группе «Волжские встречи» 25-27 января.

При предварительной заявке состав участников фестиваля от студии можно расширить сверх обычной квоты.

Фото: https://vk.com/im?act=browse_images&id=20977&fwd=15094825776873659_4_0&fwd_hash=690ba4dd0f4dac90b5