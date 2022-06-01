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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.22 10:00

«Юность» станет лучше!

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин 31 мая проконтролировал ход реконструкции стадиона «Юность», который находится в районе ул. Героев Рыбачьего, 8.

– Важно, что уже началась активная фаза работ. Мурманское лето достаточно короткое, принципиально, чтобы все было выполнено в срок, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Думаю жители Первомайского округа по достоинству оценят спорткомплекс, когда он откроется после реконструкции. Это будет один из самых современных стадионов в городе.

Обновлённый спортивный объект должен стать полноценной тренировочной базой для заполярных мастеров по хоккею с мячом как подрастающих хоккеистов, так и взрослых команд областного центра. Функционал будущего стадиона предусматривает круглогодичную эксплуатацию, кроме того, «Юность» будет открыта и для обычных любителей спорта.

На объекте сейчас рабочие занимаются земляными работами, подготовкой места для установки мачт освещения, вывозом строительного мусора.

По проекту на спортивной арене должно появиться современное футбольное поле, беговые дорожки, новая система дренажа, удобная трибуна и многое другое.

Помимо основных видов работ также разрабатывается проектная документация на строительство гаража для двух ледозаливочных машин. Эта техника позволит качественно улучшить ледовое покрытие в зимнее время года.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22440&page=1

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