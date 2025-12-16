Юные апатитчане одержали победу на фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся начальных классов Мурманской области

В Легкоатлетическом манеже провели фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся начальных классов Мурманской области из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска и Александровска.

На торжественном открытии мероприятия участников приветствовала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

«Хочу всем пожелать хорошего настроения. Помните, что главное не участие, а дружба и здоровый образ жизни. Желаю вам сегодня познакомиться поближе с комплексом ГТО, проявить свои лучшие физические качества и стать примером для своих одноклассников», – сказала Светлана Наумова.

Фестиваль ВФСК ГТО стал ярким событием для юных спортсменов региона, предоставив им возможность продемонстрировать свои навыки и стремление к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля включала в себя бег 30 метров, челночный бег, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, смешанное передвижение на 1000 метров и бег на 1000 метров, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении соревнований в личном первенстве, каждый в своей ступени, победу одержали Вероника Хитрова, Артур Звонков, Анна Дударь, Матвей Алексеев, Анна Гордейко, Никита Стретович.

В командном первенстве лучшими стали ребята из Апатитов. В призёрах команды из Мурманска и Оленегорска.

Всем участникам вручили памятные подарки от Олимпийского комитета России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558755/#&gid=1&pid=4