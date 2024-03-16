Юные артисты Кольского Заполярья смогут выступить на одной сцене с народным артистом России Сергеем Жилиным

Юные северяне поборются за право выступить на одной сцене с известным оркестром «Фонограф-Джаз-Бэнд». 19 марта в Мурманской областной филармонии состоится региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют», организатором которого выступает Сергей Жилин – пианист, дирижер, народный артист Российской Федерации.

Конкурс направлен на повышение музыкального образования в нашей стране и продвижение одаренных детей на большую сцену. Его участниками могут стать как ученики детских школ искусств, так и исполнители, обучающиеся вне учебных заведений, а также воспитанники интернатов и детских домов.

Ребятам предстоит состязаться в двух номинациях – солист-вокалист и солист-инструменталист.

Участниками конкурса станут более 50 юных талантов из разных уголков Мурманской области. В состав жюри конкурса, помимо Сергея Жилина, вошли педагог-репетитор по вокалу и руководитель вокальной группы известных телевизионных программ Татьяна Сёмина и хореограф и режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры РФ Елена Проневская – педагоги творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф», обладающие большим творческим и профессиональным опытом.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, победителям будут присуждены звания лауреатов в каждой номинации и каждой возрастной группе, а также вручены сертификаты на обучение в творческой студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина в Москве. Кроме того, они получат возможность выступить на гала-концерте в Москве с оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз».

Награждение лауреатов конкурса состоится 21 марта в рамках празднования Дня работника культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru