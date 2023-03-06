Юные артисты выступили перед ветеранами Мурманска

В Мурманске в стенах Детской музыкальной школы №1 им. А.Н. Волковой прошёл концерт для Совета ветеранов войны и труда Октябрьского округа областного центра. Перед гостями на различных инструментах сыграли юные музыканты, также выступили хор мальчиков и ансамбль «Капелька».

Как сообщает администрация города Мурманска, ребята поздравили мурманчан с прошедшим Днём защитника Отечества и наступающим Международным женским днём.

Устраивать подобные творческие встречи и посиделки с Советом ветеранов - добрая традиция учеников и педагогов музыкальной школы, длится она уже более 30 лет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24488&page=1