Юные боксеры Заполярья сошлись на ринге XXVI турнира на призы В.И. Горячкина

5 декабря во дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов стартовал XXVI юношеский турнир города Мурманска по боксу на призы почётного председателя Федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска В.И. Горячкина. В состязаниях принимают участие спортсмены 2009-2010-х и 2011-2012 годов рождения из Мурманска и других муниципалитетов региона.

Открытие турнира прошло в торжественной обстановке. В число приглашенных гостей вошли почётные граждане города, ветераны боевых действий — воспитанники мурманской спортшколы №7, а также именитые спортсмены.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований выступил основатель турнира — Владимир Ильич Горячкин. Легендарный мурманский градоначальник, обращаясь к ребятам-спортсменам, подчеркнул, что главная победа в боксе — не над противником, а над самим собой, своими слабостями и страхом.

В пятницу в рамках турнира прошли предварительные поединки и полуфинальные бои. В субботу, 6 декабря, в 14.00 на ринг вышли полуфиналисты, а в воскресенье, 7 декабря, состоится финал и награждение победителей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31445&page=1