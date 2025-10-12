Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
Юные экологи из Мурманской области вышли в финал III Всероссийского детского экологического форума

Команда из Мурманской области представит регион в финале III Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ), который состоится 14-15 октября в Челябинске. Мурманская область будет бороться за звание лучшего в номинации «Лучший проект по вторичному использованию отходов». Кольское Заполярье на форуме представит объединенная команда обучающихся из детского технопарка «Кванториум», дома детского творчества имени Торцева, мурманской гимназии №6 и дома детского творчества «Дриада» города Снежногорска.

Форум традиционно объединяет юных экологов со всей России – победителей олимпиад, экологических конкурсов и активных участников природоохранных акций. В этом году за победу будут бороться более 3,5 тысячи школьников, включая детей из новых регионов и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Онлайн-голосование, которое продлится до 14 октября, может помочь команде из Мурманской области выиграть народную номинацию Каждый житель Мурманской области может поддержать земляков, отдав голос за их проект на официальной платформе форума.

Победители и призёры ДЭФ получат финансовую поддержку для дальнейшей реализации своих экологических проектов. Форум проводится при поддержке комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Росприроднадзора, Минприроды и Минпросвещения России.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, на ДЭФ-2024 в номинации «Лучший проект по спасению рек и озёр» победил проект «Карта Северной гидросферы», созданный учениками школы №276 г. Гаджиево и лицея №1 г. Североморска. В его основе — обучение школьников и волонтёров методикам анализа состояния водоёмов и вовлечение жителей в заботу о природе.

 

 

