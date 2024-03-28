Юные фотографы из Полярных Зорь - участники международного фотоконкурса

В городе-спутнике Кольской АЭС подвели итоги регионального отборочного этапа Международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы».* В нём приняли участие юные фотографы от 12 до 17 лет, которые представили на суд жюри более 60 фоторабот.

Победу в региональном этапе присудили: 1 - место: Колинько Даниэлю за фото «Невозмутимый» (фото), 2-место: Китаевой Дарье за её работу «Великий Бастион», 3-место: Рыхловой Полине за фотографию «Хрустальный рассвет».

Авторы сумели запечатлеть красоту и многообразие природы Кольского Заполярья. Судьями стали профессиональные фотографы и представители администрации города атомщиков и Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, десять лучших работ участников отборочного тура примут участие в финальном этапе Международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы». За звание лучшего фотографа будут сражаться школьники из городов, где расположены российские и зарубежные атомные станции. Итоги будут подведены 12 апреля.

Победители международного этапа получат возможность стать участниками экологического детского форума, который пройдёт 10-19 июня в Республике Дагестан. Юных любителей фотографии ждут обучающие мастер-классы и практические занятия.

«Этот конкурс ежегодно открывает молодые таланты в области фотографии. Но не перестает удивлять то, как школьники находят все более яркие образы, по-новому раскрывая красоту и хрупкость северной природы», - отметил заместитель директора Кольской АЭС и председатель жюри регионального этапа Игорь Кутузов.

* - проект «Территория успеха: в объятиях природы» реализуется в рамках направления «Территория Культуры Росатома - детям» Фонда «АТР АЭС» и при поддержке Концерна «Росэнергоатом», Союза фотографов дикой природы, АЭС «Пакш» Венгрии, администраций муниципальных образований расположения предприятий ГК «Росатом» и зарубежных городов-побратимов из Венгрии, Беларуси и Абхазии.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.