Юные фотографы из Полярных Зорь поедут в международный экологический лагерь

Гарина Екатерина, Мальгинов Сергей и Круглов Алексей вошли в число победителей пятого международного конкурса детских фотографий «В объятьях природы». Конкурс проводится Фондом «АТР АЭС» и венгерской АЭС «Пакш» при поддержке Концерна «Росэнергоатом» с 2017 года.

Фотоконкурс длился с марта по апрель в несколько этапов. Главным условием участия в конкурсе было изображение природных объектов в непосредственной близости от атомной станции.

В региональном этапе 18 подростков из г. Полярные Зори представили более 80 снимков заполярной природы. В состав конкурсной комиссии вошли представители администрации города, Кольской АЭС, фотографы.

На международный этап конкурса было направлено 25 фотографий. Жюри выбрало авторов трех лучших фоторабот. 1 место – Екатерина Гарина и ее фото «Единение», 2 место – Мальгинов Сергей с работой «На просторах леса», а бронзовая награда досталась Алексею Круглову и его фотозарисовке «На прогулке».

По условиям конкурса авторы работ, занявших 1 и 2 место от каждой из территорий России, вместе с ребятами из Венгрии и Беларуси получают возможность принять участие в организованном АО «Концерн Росэнергоатом» летнем детском экологическом форуме. Авторы работ, занявших 3 место, получают памятный подарок.

Участников экологического лагеря ждёт насыщенная культурная программа, квесты и лекции, наблюдение за живой природой, осмотр местных достопримечательностей, мастер классы по фотографии с участием венгерских и российских фотографов, плэнеры на природе.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, география детского экологического форума очень большая. В 2017 году лагерь для юных фотографов проходил на территории Тверской области, в 2018 году – в Венгрии, в 2019 году гуру фотографий встречали школьников – в Нововоронеже Воронежской области. В 2020 году - в Ленинградской области. 2021 год не станет исключением, и юных любителей фотографии ждёт знакомство природным многообразием нового региона. А какого, это пока держится организаторами в секрете.