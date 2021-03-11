Юные фотографы из Полярных Зорь участвуют в международном конкурсе

В городе-спутнике Кольской АЭС подвели итоги регионального этапа V Международного конкурса детской фотографии «В объятиях природы». Организаторами конкурса выступили АО «Концерн «Росэнергоатом», Фонд «АТР АЭС», Кольская АЭС и АЭС «Пакш» (Венгрия).

Самыми яркими признали фотоработы «Секрет заброшенного леса» Тимофея Кузина; «Брусника», Екатерины Гариной; «На просторах леса» Сергея Мальгинова; «На прогулке» Алексея Круглова и «Под бликами солнца» Анны Тимофеевой, запечатлевшие красоту и многообразие природы Кольского Заполярья. Профессиональные фотографы, представители администрации города атомщиков и Кольской АЭС оказались единодушны в своём выборе.

Фото победителей и лучшие фотографии будут направлены на Международный этап конкурса «В объятиях природы», в котором принимают участие школьники из городов, где расположены российские и зарубежные атомные станции. Победители международного этапа получат возможность стать участниками экологического детского форума, который пройдет на территориях России, Венгрии и Беларуси. Там юных фотографов будут обучать своим секретами настоящие гуру в области фотоискусства. Победители международного конкурса будут определены 31 марта.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, всего в региональном этапе конкурса приняли участие почти два десятка начинающих фотохудожников их Полярных Зорь, представивших на суд жюри более 80 пейзажей родного края.

«Этот конкурс ежегодно открывает молодые таланты в области фотографии. Но не перестает удивлять то, как школьники находят все более яркие образы, по-новому раскрывая красоту и хрупкость северной природы», - отметил заместитель директора Кольской АЭС и председатель жюри регионального этапа Игорь Кутузов.