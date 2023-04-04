Юные футболисты из Центра «Лапландия» стали призёрами Кубка Казани

В столице Татарстана состоялся турнир по мини-футболу «Кубок Казани». Участие в соревнованиях приняли 12 команд из Мурманска, Йошкар-Олы, Щелково, Мытищ, Ярославля, Казани, Боготола, Петропавловск-Камчатского, Москвы, Сахы, Ханты-Мансийска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, нашу область представляла команда МФК «Лапландия» под руководством педагога дополнительного образования Халдуна Нуриева. Юные футболисты заняли третье место, а лучшим игроком по итогам турнира признан обучающийся Центра «Лапландия» Емельян Симбирев.

Фото: https://gov-murman.ru