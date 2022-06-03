Юные футболисты из Кандалакши представят регион на финале Международного фестиваля «Локобол-РЖД»

В этом году фестиваль проходит под эгидой Года народного искусства и нематериального наследия народов РФ.

С 5 по 7 мая на стадионе «Локомотив» в Кандалакше проходил региональный этап фестиваля «Локобол-РЖД» среди команд мальчиков и девочек 2010-2012 года рождения. Спортивное мероприятие с участием 12 команд из разных муниципалитетов Мурманской области было приурочено к 100-летию футбольного клуба «Локомотив».

По итогам проведённых игр победителем регионального этапа стала кандалакшская команда «Нива». Именно она будет представлять регион на финальных играх фестиваля с 3 по 5 июня в Великом Новгороде.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Международный спортивный фестиваль «Локобол-РЖД» ежегодно проходит во всех регионах Северо-Западного федерального округа по инициативе ОАО «Российские железные дороги». Главная цель фестиваля – популяризация здорового образа жизни подрастающего поколения, развитие детско-юношеского футбола в нашей стране, а также укрепление дружеских связей и сотрудничества между субъектами Российской Федерации и другими государствами.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/