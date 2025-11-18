Театрализованное шоу и выездные спектакли: губернаторские ёлки в Мурманской области стартуют 12 декабряОткрыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Юные футболисты «Лапландии» завоевали «золото» регионального первенства

В Мурманске завершилось яркое спортивное событие — первенство области по футболу среди мальчиков и девочек до 12 лет. На площадке Легкоатлетического манежа развернулись настоящие футбольные баталии, в которых приняли участие 24 команды со всего Кольского Заполярья. Юные спортсмены из Мурманска, Апатитов, Североморска, Кандалакши, Полярного, Оленегорска, Мончегорска, Снежногорска, Заполярного, Ковдора и Алакуртти продемонстрировали волю к победе и настоящее мастерство.

Преодолев все этапы турнира, победу и звание чемпионов региона одержала мурманская команда «Лапландия». «Серебро» выиграли воспитанники спортивной школы №6 города Мурманска, а замкнули тройку призёров футболисты «Арсенала» из Полярного.

Как отмечает региональное Министерство спорта, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – Жить!». По итогам 2024 года Мурманская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наивысшими показателями доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди регионов СЗФО наш регион занимает второе место.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557181/#&gid=1&pid=8

