Юные футболисты школы посёлка Минькино выиграли региональный этап соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя»

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя – 2021».

Команды Минькинской коррекционной школы-интерната участвовали в двух возрастных категориях: старшей и младшей. Футболисты школы-интерната одержали уверенную победу. Они повторили свой прошлогодний успех и стали лучшими в регионе.

В марте спортсмены поедут в Санкт-Петербург, где сильнейшие детские команды Северо-Западного округа разыграют путевки в финал, который по традиции проходит в городе Сочи.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ежегодные соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза.