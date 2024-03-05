Юные грации: в столице Заполярья проходят соревнования по художественной гимнастике

Чемпионат и Первенство города Мурманска по художественной гимнастике стартовали вчера на площадке Центрального стадиона областного центра.

Три дня 120 гимнасток будут бороться за места на пьедестале почёта. Это воспитанницы городских спортивных школ олимпийского резерва №№12, 13 и Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

Девушки выступят как в личном зачёте, так и в групповых упражнениях с различными предметами.

Городские соревнования являются отборочным этапом на старты регионального уровня, отмечает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26858&page=1