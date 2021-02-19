Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовностиВ Мурманской области в центральных районах ожидается сильный мороз
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.21 11:00

Юные хоккеистки из Заполярья заняли второе место в турнире на призы Патриарха в Москве

Сборная команда по хоккею с мячом, составленная из воспитанниц спортивных школ Мончегорска и Мурманска, стала серебряным призером турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Игры прошли в Москве на Красной площади. Гостями спортивного праздника в числе прочих стали председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поболел за нашу детскую команду по русскому хоккею с мячом. Девчонки второй раз принимают участие в турнире за призы Патриарха на Красной площади и показывают отличные результаты. А главное, они и их наставники невероятно заряжены на успех! Будем и дальше поддерживать наших маленьких звёздочек!», – прокомментировал игры в соцсетях глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году сборной Мурманской области также удалось занять на турнире высокое второе место. В этом сезоне северянки вновь показали отличную игру. 16 февраля они уверенно обыграли соперниц из Всеволожска (5:1), 17 февраля одержали верх над сборной Иркутской области (1:0) и в упорной борьбе уступили (1:2) команде из Екатеринбурга «Звезда Урала» – безусловным фаворитам турнира. Последний день состязаний, 18 февраля, ознаменовался убедительной победой сборной Мурманской области над «Зорким» (5:2). Однако в финальном матче за первое место заполярные спортсменки не смогли преодолеть сопротивление «Звезды Урала» и проиграли 1:2.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
Комментарий к новости:Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
17.02.21 20:57
В специальном репортаже: «Мурманск. Городские хроники» упоминается и памятная акция, приуроченная к Дню вывода советских войск из ДРА. В ней приняли участие учащиеся МБОУ КШМ. А мне вспомнился россий
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
Иван
17.02.21 07:26
Какая оплата на сайте поставщика?! Зачем врать. Мурманская ТЭЦ на своем сайте ничего не принимает и оплатить невозможно. УК Заполярье сервис, ООО ЕРЦ, капремонт, домофон - тоже самое. Продвинутых на в
Комментарий к новости:Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире13:00«Охотники за головами». Художественный сериал, 9 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Магазинах Мурманской области подскочили цены на морковь-PRO Валюту (16+)Стоимость нефти снижается, курс рубля повторяет тренд-PRO Энергетику (18+)Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика