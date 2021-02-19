Юные хоккеистки из Заполярья заняли второе место в турнире на призы Патриарха в Москве

Сборная команда по хоккею с мячом, составленная из воспитанниц спортивных школ Мончегорска и Мурманска, стала серебряным призером турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Игры прошли в Москве на Красной площади. Гостями спортивного праздника в числе прочих стали председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Поболел за нашу детскую команду по русскому хоккею с мячом. Девчонки второй раз принимают участие в турнире за призы Патриарха на Красной площади и показывают отличные результаты. А главное, они и их наставники невероятно заряжены на успех! Будем и дальше поддерживать наших маленьких звёздочек!», – прокомментировал игры в соцсетях глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году сборной Мурманской области также удалось занять на турнире высокое второе место. В этом сезоне северянки вновь показали отличную игру. 16 февраля они уверенно обыграли соперниц из Всеволожска (5:1), 17 февраля одержали верх над сборной Иркутской области (1:0) и в упорной борьбе уступили (1:2) команде из Екатеринбурга «Звезда Урала» – безусловным фаворитам турнира. Последний день состязаний, 18 февраля, ознаменовался убедительной победой сборной Мурманской области над «Зорким» (5:2). Однако в финальном матче за первое место заполярные спортсменки не смогли преодолеть сопротивление «Звезды Урала» и проиграли 1:2.