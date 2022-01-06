Юные хоккеисты из Мончегорска поборются за право принимать участие в финальном этапе первенства России по хоккею с мячом весной 2022 года

С 5 по 12 января в детской-юношеской спортивной школе №3 Мончегорска проходят межрегиональные спортивные соревнования федеральных округов по хоккею с мячом.

В соревнованиях принимают участие юношеские команды 2007-2008 года рождения из Мончегорска, Кирова, Саратовской, Нижегородской, Свердловской и Московской областей, Москвы, Сыктывкара, Оренбурга, Нерехты, Ульяновска, Архангельска и Верхнего Уфалея.

По итогам первенства четырём командам победителям предоставится право участвовать в финальной части первенства России весной 2022 года, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434303/#&gid=1&pid=1