Юные хоккеисты из Никеля и Кандалакши награждены памятной медалью «За проявленное мужество» в Совете Федерации

В Совете Федерации состоялась XII церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Главными героями события стали 19 ребят из разных городов страны, совершивших настоящий подвиг.

Юных россиян, их родных и близких, а также всех участников церемонии приветствовал заместитель председателя СФ, Герой России, Заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьёв

«В канун большого праздника – Дня народного единства – принимаем юных героев. Мы дорожим этой традицией. В этом году двести девочек и мальчиков совершили подвиги. Важно, чтобы взрослые обязательно замечали героические поступки детей. Они должны быть известны всем, стать примером, играть воспитательную роль», – подчеркнул сенатор.

Юрий Воробьев обратился к родителям, учителям, наставникам со словами благодарности за то, что они воспитали достойных граждан России.

В числе награждаемых памятной медалью «За проявленное мужество» – Артём Трибунский из Кандалакши, Евгений Захаров и Родион Бойко из Никеля.

В декабре прошлого года на станции Княжая произошла железнодорожная авария: из-за отказавших тормозов грузовой состав врезался в двухэтажный пассажирский поезд Мурманск – Санкт-Петербург. В результате аварии погибли два человека, более тридцати пострадали, в том числе дети. Одними из первых на помощь пришли юные спортсмены из мурманской хоккейной команды «КСШОР-Арктика». Их вагон не задело, но ребята, несмотря на сильный мороз, не покинули место аварии. До приезда спасательных служб они оказывали первую помощь, помогали пассажирам выбираться из-под обломков, переносили пострадавших в тепло и по телефону успокаивали их родных. За проявленную отвагу все трое получили памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество», а также благодарности Следственного комитета Российской Федерации от Героя России, сенатора Александра Карелина и представителя Мурманской области в палате регионов Елены Дягилевой.

«Каждая прозвучавшая сегодня история уникальна, каждый подвиг достоин искреннего восхищения. В столь юном возрасте ребята сделали осознанный выбор и спасли самое ценное – человеческие жизни. Своим примером они ещё раз подтверждают: сострадание и стремление помочь выше страха или личных интересов. Особая гордость – наши юные хоккеисты! Мурманская область всегда была родиной сильных духом, преданных Отчизне патриотов и героев. На этих ребят, проявивших мужество в такой экстремальной ситуации, наравне со взрослыми оказывая помощь пострадавшим и действуя на пределе возможностей, точно нужно равняться!», – сказала Елена Дягилева.

Героизм и отвагу, проявленные юными хоккеистами отметила сенатор РФ от Мурманской области Лариса Круглова.

«Трус не играет в хоккей!» – это точно про наших спортсменов из команды «КСШОР–-Арктика». Юные северяне не испугались трудностей и пришли на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Спорт не только формирует характер, но и закаляет дух! В критический момент наши ребята продемонстрировали настоящую командную работу. Огромное спасибо вам за вашу храбрость и самоотверженность – вы настоящий пример для всех! Особая признательность вашим родителям за то, что воспитали таких патриотов!» – обратилась к юным северянам парламентарий.

За проявленный героизм награды удостоен также юный мурманчанин Озар Ковалёв, медаль ему будет вручена в торжественной обстановке в родном регионе.

Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» уже 12 лет выполняет важную и благородную миссию – находит и поддерживает ребят, совершивших мужественные поступки. За прошедшие годы около двух тысяч детей и подростков со всей России стали его участниками. В этом году событие организовано совместно со Следственным комитетом РФ. К участникам церемонии обратился руководитель Управления общественно–политической работы ведомства, Герой России, генерал–майор юстиции Сергей Петров. От имени Председателя Следственного комитета он поздравил ребят с заслуженными наградами и выразил убеждение, что они и в дальнейшем останутся примером героизма и мужества, достойными продолжателями подвигов предков. В числе почётных гостей церемонии – сенаторы, Герои России, участники специальной военной операции, а также родные и близкие ребят.

Всего в этом году к награде представлены более 200 детей, 19 из них получили медали в Совете Федерации, а остальные награды доставят в регионы.

