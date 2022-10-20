Юные хоккеисты Кировска приветствуют четырёхкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова

Сегодня воспитанников кировской школы хоккея Сергея Фёдорова навестил четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Знаменитый лыжник уже много сезонов подряд является почётным гостем Всероссийских соревнований «Хибинская гонка» и «Хибинская весна», которые проходят на лыжном комплексе «Тирвас».

На «Апатит Арене» юные хоккеисты поприветствовали знаменитого лыжника, четырёхкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова.

Юным хоккеистам Николай Семёнович рассказал, что в детстве тоже очень любил хоккей и даже стоял перед выбором, каким спортом заняться всерьёз. В итоге выбрал беговые лыжи.

Николай Зимятов - четырёхкратный олимпийский чемпион, серебряный призёр Олимпийских игр, 8-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, Николая Зимятова ждут на Хибинской гонке, которая пройдёт в Кировске с 16 по 21 ноября при поддержке компании «ФосАгро».

Фото и видео: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266642%2Fwall-148376343_58199